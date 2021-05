Em comunicado, a operadora de transportes afirma que tem registado um aumento "considerável" do número de passageiros diários em consequência do "regresso à normalidade" e da retoma de diversas atividades económicas.

Por forma a assegurar as condições sanitárias no âmbito da pandemia da covid-19 e garantir a "máxima segurança" dos passageiros e motoristas, a STCP vai reforçar, a partir de segunda-feira (dia 24 de maio), a sua oferta em "106%".

De acordo com a empresa, vão ser reforçadas 12 linhas de autocarro apenas nos dias úteis nos horários normais, quando "se verificam lotações de passageiros que justificam necessidade de maior oferta".

Aos fins de semana e nos horários de férias, acrescenta, este reforço transitório, que foi acordado para um período mínimo de 70 dias úteis, não se aplica.

As linhas 200 (Bolhão -- Castelo do Queijo), 205 (Campanhã -- Castelo do Queijo), 703 (Cordoaria -- Sonhos), 201 (Aliados -- Viso), 207 (Campanhã -- Mercado da Foz), 800 (Bolhão -- Gondomar), 203 (Marquês -- Castelo do Queijo), 208 (Aliados -- Aldoar), 801 (Cordoaria -- S. Pedro da Cova), 204 (Hospital S. João -- Foz), 305 (Cordoaria -- Hospital de S. João) e 907 (Boavista -- Vila D'Este) passarão, a partir de segunda-feira, a ser reforçadas.

Também a linha 600 terá um "aumento significativo dos lugares oferecidos", com recurso a veículos articulados durante os dias úteis no horário diurno, assegura.

Segundo a STCP, esta operação surge no âmbito de financiamento atribuído através do protocolo formalizado entre a Área Metropolitana do Porto (AMP) o Fundo Ambiental, Ministério do Ambiente e Ação Climática.

O reforço, cuja primeira fase se inicia antes das férias escolares de verão, será retomado entre setembro e outubro e deverá terminal no final do ano, "sendo o valor máximo de financiamento a considerar 750 mil euros".

Esta operação de reforço "só é possível por considerar em simultâneo a contratação de serviço pela AMP a operadores privados", assegura a STCP, acrescentando que os mesmos vão operar nas linhas 403 (Boavista -- Campanhã), 705 (Hospital de S. João -- Valongo), 900 (Cordoaria -- Sto. Ovídio), 601 (Cordoaria -- Aeroporto), 706 (Hospital S. João -- Ermesinde), ZC (Estádio do Dragão -- Areias), 604 (Hospital S. João -- Aeroporto) 707 (Hospital S. João -- Ermesinde) e ZF (Valadares -- Francelos).

"As viaturas para as linhas contratadas irão apresentar a imagem e marca STCP, para melhor compreensão dos clientes e identificação das linhas", esclarece.

