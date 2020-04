"Acreditamos que o crescimento económico vai, provavelmente, continuar fraco este ano devido à redução da atividade económica nos principais setores, no seguimento da pandemia da covid-19, e de um abrandamento nos projetos de gás natural liquefeito", lê-se na nota que mantém o 'rating' e o 'outlook'.

"No entanto, esperamos que o apoio financeiro dos credores multilaterais e bilaterais vá mitigar o posicionamento orçamental e externo", argumentam os analistas

Segundo a agência, a perspetiva de evolução 'estável' da economia "equilibra os riscos associados com os largos défices gémeos [orçamental e externo]" e com a "expectativa de um crescimento económico no próximo ano, apoiado pelos grandes investimentos nos setores extrativos", diz a S&P, que antevê uma dívida pública nos 119% e um crescimento económico a rondar os 2%.

MBA // SR

Lusa/Fim