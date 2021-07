Em comunicado dirigido aos clientes e parceiros de negócios, o Standard Bank garantiu que construiu ao longo dos anos uma estabilidade que oferece capacidade de resistência aos efeitos decorrentes da decisão tomada pelo regulador financeiro moçambicano.

A nota avança que a instituição "possui uma sólida e robusta trajetória de 127 anos no mercado, o que o torna a instituição financeira mais antiga do país".

O Standard Bank assinala que é parte do maior grupo bancário africano, com mais de 150 anos de existência.

Aquela instituição financeira adianta que está a finalizar o processo das nomeações de um novo administrador-delegado e diretor da banca de grandes empresas, na sequência da decisão de inibição dos anteriores titulares dos referidos cargos do exercício de funções em instituições financeiras moçambicanas, na sequência dos delitos apurados pelo banco central.

"Eles [os novos gestores do banco] serão anunciados assim que a aprovação regulamentar for recebida", prossegue-se no comunicado.

Na segunda-feira, o Banco de Moçambique anunciou a nomeação de Zaitina Raul para as funções de inspetora residente do Standard Bank, na sequência da decisão de suspender a instituição, por um ano, do mercado cambial moçambicano por "infrações graves", indica uma nota do regulador.

"Compete à inspetora residente, entre outras tarefas, monitorizar a implementação do plano de ações dos acionistas, acompanhar e analisar os desenvolvimentos no sistema de governação e controlo interno do banco, e participar em reuniões relevantes dos órgãos colegiais", refere-se na nota do regulador, que descreve ainda Zaitina Raul como "quadro sénior" do Banco de Moçambique.

A suspensão do Standard Bank do Mercado Cambial Interbancário foi anunciada em 23 de junho e, no dia seguinte, o banco central moçambicano anunciou a abertura de três "processos de contravenção" contra aquela instituição bancária e dois dos seus colaboradores, nomeadamente Adimohanma Chukwuama e Carlos Madeira, que estão inibidos de exercer cargos em instituições de crédito por seis anos e deverão pagar multas de seis milhões de meticais (80 mil euros) e 14 milhões de meticais (185 mil euros), respetivamente.

O banco comercial terá também de pagar uma multa de 290 milhões de meticais (quatro milhões de euros), após a constatação de "infrações graves" durante inspeções, com destaque para manipulação fraudulenta da taxa de câmbio.

No comunicado que distribuiu na segunda-feira, o Banco de Moçambique frisa que os acionistas daquela instituição estão a colaborar com o regulador, reiterando também que "todas as operações no sistema bancário decorrem dentro da normalidade".

Dados do banco central moçambicano divulgados em abril apontavam o Standard Bank como o terceiro na lista dos três bancos de importância sistémica em Moçambique, numa lista liderada pelo Banco Comercial e de Investimentos (BCI) e em que o Banco Internacional de Moçambique (Millennium Bim) está na segunda posição.

Segundo a Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA), a maior entidade patronal do país, 45% do volume de importações mensais em Moçambique eram feitas através do Standard Bank, o que está a gerar incertezas no tecido empresarial.

PMA (EYAC) // VM

Lusa/Fim