Segundo um comunicado conjunto, a Sonangol, a Total Eren e a Greentech assinaram, em 08 de outubro, "o acordo de parceria para a central solar fotovoltaica de Quilemba, localizada no Lubango, capital da província de Huíla".

Assim, "a Sonangol terá uma participação de 30% no projeto solar Quilemba ("Quilemba Solar"), enquanto a Total Eren e a Greentech deterão 51% e 19%, respetivamente", adianta a nota.

A parceria "será fundamental" para a finalização, desenvolvimento e implementação do projeto, que quando entrar em funcionamento, "permitirá poupanças significativas de combustível líquido, se comparado com as centrais térmicas existentes, e aumentará a capacidade de produção de energias limpas no sul de Angola, em linha com a forte ambição do país para o setor das energias renováveis", acrescenta.

"A assinatura deste acordo representa, por um lado, o fortalecimento da parceria com a TotalEnergies em Angola e a Greentech e, por outro, o engajamento da Sonangol para a transição energética no país e para as preocupações ambientais e de sustentabilidade energética", afirmou Maria A. Correia, da comissão executiva da Sonagás, citada no comunicado.

"Estamos muito satisfeitos por receber a Sonangol no projeto Quilemba Solar que estamos a desenvolver com o nosso parceiro Greentech em Angola. Acreditamos que podemos trabalhar juntos de forma mais eficaz no fornecimento de eletricidade de baixo carbono, renovável e competitiva ao povo angolano", salientou a vice-presidente executiva da Total Eren, Fabienne Demol.

Jorge Salvador, executivo e cofundador da Greentech, considerou que "ter a Sonangol no projecto Quilemba Solar irá criar sinergias adicionais no desenvolvimento conjunto e será uma força adicional para acelerar os esforços de transição energética em Angola".

Criada em 2012, a Total Eren desenvolve, financia, constrói e opera centrais de produção de energia renovável (solar, eólica, hídrica) representando um volume bruto de mais de 3.500 MW em operação ou em construção em todo o mundo.

Em África, a Total Eren tem um histórico de 151 MWp de centrais de energia solar atualmente em operação no Egito, Burkina Faso e Uganda. Além de Angola, a empresa está também a desenvolver projetos solares e eólicos na África subsaariana.

A petrolífera angolana Sonangol aprovou em 2020, no âmbito do seu programa de regeneração, a criação da Unidade Negócios de Gás e Energias Renováveis com o objetivo de desenvolver projetos que visam a produção de energias limpas. A Sonangol possui 50,6 MW no seu portfólio de geração de energia limpa.

A Greentech é uma empresa angolana, criada em 2012, cuja experiência resulta do envolvimento anterior na gestão de centrais térmicas (80 MW em Luanda).

A empresa atua desde 2016 na análise e desenvolvimento de projetos de energia renovável, estado agora a implementar várias instalações solares fotovoltaicas de pequena dimensão em todo o território angolano.

ATR // LFS

Lusa/Fim