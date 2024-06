O ponto um da ordem de trabalhos da reunião magna, que decorreu no Pavilhão João Rocha e que contou com 1.252 sócios votantes (e um total de 7.667 votos), foi aprovado com 95% dos votos.

Já o segundo ponto, relativo às contas consolidadas do Sporting referentes ao exercício económico de 01 de julho de 2022 a 30 de junho de 2023, mereceu 94% de votos a favor.

"Como presidente da MAG, manifesto o meu contentamento relativamente à forma cordata e urbana com que decorreram os trabalhos desta AG. É sempre bom sublinhar isto porque nem sempre isto aconteceu ou nem sempre acontece, e desta vez aconteceu. A reunião decorreu com muita elevação por parte dos sócios, nomeadamente daqueles que interpelaram os órgãos sociais, fazendo-o sempre com muito respeito, e os órgãos sociais também encararam de forma séria as interpelações e responderam de forma muito construtiva", assinalou João Palma, presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG).

E acrescentou: "Foram dois dias muitos complicados para o Sporting, pelas razões que sabemos. Foram fisicamente desgastantes e emocionalmente ainda mais e, por isso, também gostaria de sublinhar a forma como decorreu a homenagem ao Manuel Fernandes. "Assim, sim, o Sporting é um clube diferente. Somos diferentes e ontem [sábado] e hoje demonstrámo-lo".

