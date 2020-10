"Pelo que conheço há muito tempo de Moçambique estou confiante em que a situação será estabilizada. As autoridades e os operadores [do projeto] estão a fazer tudo o que é necessário acerca desse aspeto", disse Katan Hirachand, dirigente da área de Energia no banco Societé Generale em Londres.

Aquele responsável falava durante a Cimeira de Gás Natural de Moçambique, que decorre hoje e quinta-feira através da Internet.