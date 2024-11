Em comunicado, a SIBS afirmou que o MB Way, a Bancomat (de Itália) e a Bizum (de Espanha e Andorra) estabeleceram hoje "a interoperabilidade entre os seus serviços e realizaram as primeiras transações de pagamento instantâneas transfronteiriças".

Ou seja, utilizadores do MB Way e do Bancomat e Bizum fizeram hoje transferências entre si, o que significa que pela primeira vez o MB Way permitiu enviar dinheiro para sistemas de outros países.

"Para a empresa SIBS, este momento reflete o nosso compromisso com a inovação e com continuarmos, com o MB WAY, a ser pioneiros nos pagamentos europeus", disse a presidente executiva da SIBS, Madalena Cascais Tomé.

Em final de 2023, as empresas de serviços de pagamentos SIBS (MB Way, Portugal), Bancomat (Itália) e Bizum (Espanha) anunciaram uma parceria para interoperabilidade, com o objetivo de que a médio prazo os seus utilizadores pudessem fazer pagamentos instantâneos entre si.

Após as transferências hoje feitas, a SIBS prevê que, a partir de 2025, "este serviço estará amplamente disponível, inicialmente em Itália, Portugal e Espanha", mas com possibilidade de expansão pois "decorrem aproximações com outras soluções que poderão aderir a este projeto e estender o âmbito do projeto EuroPA a outros países".

Estes três operadores de pagamento têm em conjunto mais de 45 milhões de utilizadores e representam mais de 182 instituições financeiras.

