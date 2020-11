De acordo com um aviso divulgado pelo Instituto Marítimo e Portuário (IMP) de Cabo Verde ao final do dia de segunda-feira, a decisão surge na sequência do alívio de restrições por parte do Governo para a capital cabo-verdiana, desde 01 de novembro, levando à alteração do regulamento de acesso e frequência das zonas marítimas balneares "de acordo com as novas diretivas".

O aviso define que passa a ser possível frequentar as sete zonas marítimas balneares do município da Praia das 06:00 às 10:00 e das 12:00 às 15:00, alteração que surge numa altura em que os níveis de transmissão do novo coronavírus na capital, segundo os dados do Ministério da Saúde, estão em mínimos de alguns meses.