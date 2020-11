A autorização para a emissão do selo, intitulado "30 anos a convergir" e com o valor de 60 escudos (55 cêntimos de euro), foi feita por uma portaria publicada hoje e assinada pelo ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, com o início da circulação previsto para 23 de novembro.

O selo, da autoria do artista Domingos Luísa, assinala os 30 anos da AICEP, constituída em Bissau, em novembro de 1990, inicialmente por 12 operadores de correios e telecomunicações, de Portugal e dos Países Africanos de Língua Portuguesa (PALOP), no âmbito do III Encontro dos Operadores de Correios e Telecomunicações dos Países de Língua Oficial Portuguesa.