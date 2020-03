Segurança privada em África começa a falar chinês Firmas de segurança privada da China estão a alargar a sua presença em África, à medida que a proteção de pessoas e ativos se torna prioritária para empresas chinesas a operar em regiões voláteis do continente. economia Lusa economia/seguranca-privada-em-africa-comeca-a-falar_5e81d2ac99a1bc19800bb55e





Em Angola, República Democrática do Congo, Mali ou Sudão do Sul, antigos membros da polícia paramilitar chinesa e do Exército de Libertação Popular, as forças armadas chinesas, estão a assumir o exercício de funções de segurança privada, revela à agência Lusa um dos raros investigadores naquela área.

"Nos locais onde empresas chinesas de telecomunicações, petróleo ou mineração operam é cada vez mais frequente a contratação de empresas de segurança privada chinesas para proteção de ativos e recursos humanos", explica Alessandro Arduino, pesquisador principal do Instituto do Médio Oriente na Universidade Nacional de Singapura.