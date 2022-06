Numa nota enviada às redações a propósito dos 75 anos do início das ligações inter-ilhas, a SATA revela que o movimento aéreo entre as nove ilhas, para este ano, deverá contabilizar "os 17.900 voos, com uma oferta média de 432 voos por semana, o que equivalerá a cerca de 74 voos por dia, nos meses de época alta".

A companhia aérea assinala que foi em 15 de junho de 1947 que descolava, da ilha de São Miguel, o primeiro voo comercial da SATA rumo à ilha de Santa Maria, numa aeronave Beechcraft UC-45B Expeditor, pilotada pelo comandante Marciano Veiga.

"As ilhas de São Miguel e Santa Maria passavam a encontrar-se a 30 minutos de voo de distância, em alternativa às seis horas de transporte marítimo que as separavam, até então", recorda a SATA.

A SATA Air Açores, que assegura as ligações entre as nove ilhas dos Açores, refere ainda ter sido um "dia histórico".

Para assinalar a data, a companhia aérea partilha hoje com os passageiros que desembarcam em Santa Maria um bolo comemorativo da efeméride.

A companhia decidiu ainda "resgatar" hoje "uma antiga tradição", que "marcou muitos voos e gerações", e que consistia na oferta de um rebuçado a todos os passageiros.

"Era um gesto de cortesia, que permitia adoçar o palato, mas que tinha a virtude de atenuar o desconforto que a pressão em altitude pode provocar no ouvido de quem viaja", recorda a companhia.

