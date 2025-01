Segundo o boletim mensal divulgado hoje, esta subida deveu-se sobretudo ao aumento do saldo vivo de CEDIC - Certificado Especial de Dívida Pública de Curto Prazo, em 15.819 milhões de euros.

Além disso, também se verificou uma subida do saldo de Bilhetes do Tesouro (BT) em 1.392 milhões de euros e do empréstimo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) no montante de 1.250 milhões, tendo ambos contribuído para a evolução do saldo da dívida.

Já o saldo de Certificados de Aforro subiu em 352 milhões de euros, sendo menos significativo.

Em sentido contrário, destaca-se a redução do saldo vivo de Certificados do Tesouro (CT), em 130 milhões, e o decréscimo de Obrigações do Tesouro (OT), em 1.240 milhões, "como resultado de operações de recompra realizadas durante o mês de dezembro", explica o IGCP.

