Ryanair avança com 'lay-off' em Portugal a partir de 01 de abril

A Ryanair vai avançar com o 'lay off' simplificado, considerando o recurso à medida "indispensável para a manutenção da viabilidade e preservação dos postos de trabalho", de acordo com informação enviada aos sindicatos pela sucursal em Portugal.

economia

Lusa

