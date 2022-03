"Consideramos esta viagem da delegação dos EUA como um sinal (...), um reconhecimento das suas políticas equivocadas em relação à Venezuela", disse Sergey Melik-Bagdasárov.

O embaixador falava durante uma conversa com o ministro venezuelano de Cultura, Ernesto Villegas, transmitida pela televisão estatal venezuelana.

Segundo o diplomata, a aproximação "constitui uma prova de que agora aprenderam que existe apenas um Governo aqui, o do Presidente constitucional Nicolás Maduro Moros".

"Têm de tratar este país com respeito. (...) Não há outra explicação (...) para o que estão a fazer aqui, reconhecendo os seus erros e tentando corrigi-los", frisou Melik-Bagdasárov.

Questionado sobre se uma aproximação entre Washington e Caracas, e a eventual retoma das exportações de petróleo venezuelano para os EUA poderia incomodar Moscovo, o embaixador explicou que, "desde o início das agressões [sanções] norte-americanas à Venezuela", a Federação Russa fez várias declarações "a favor da normalização" das relações entre ambos países, "com base no respeito mútuo".

Melik-Bagdasárov disse que a Venezuela mudou muito desde que chegou a Caracas, em março de 2020. O país "fortaleceu-se e a nossa cooperação bilateral fortaleceu-se", acrescentou.

O diplomata disse também que os dois países estão a reformular a cooperação em áreas como o turismo, saúde, vacinas e contactos de alto nível.

Moscovo deu "apoio incondicional" a Nicolás Maduro e agora tem o apoio incondicional do Governo venezuelano perante "as medidas coercitivas unilaterais que tomaram os EUA e alguns países, quase todos os países da Europa, contra da Rússia", disse Melik-Bagdasárov.

"A Rússia agora é líder do ponto de vista das sanções. (...) É a nossa vez, mas vamos aguentar", sublinhou.

"Com a China, temos muito boas relações, políticas e económicas. Se aparecer um vazio nas relações com os países da Europa ou os EUA, vamos preencher esse vazio fortalecendo a cooperação com os países aliados como a China, Venezuela, Cuba, Nicarágua, Síria e muitos mais", disse o embaixador.

Segundo o diplomata, a "Rússia não cortou o abastecimento de gás (à Europa), nunca cortaria", mas "se alguns países quiserem desistir desse fornecimento, estão no seu direito".

Em 05 de março, o Presidente da Venezuela recebeu uma delegação de alto nível de responsáveis da Casa Branca no palácio presidencial de Miraflores, em Caracas, um encontro que ele próprio considerou ter sido "cordial e muito diplomático".

A viagem a Caracas, segundo a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, teve como objetivo "discutir diferentes questões, entre elas, claro, a segurança energética" numa altura de escalada do preço do petróleo, devido ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

