Rui Heitor era administrador não executivo do banco Montepio e a renúncia (com efeitos a 10 de janeiro) resulta da sua eleição para o Conselho de Administração da Associação Mutualista Montepio Geeral, refere o comunicado.

Rui Heitor fazia parte da lista A, de Virgílio Lima, que venceu em dezembro as eleições para a mutualista.

"O Conselho de Administração emitiu um voto de agradecimento e louvor pelo trabalho desenvolvido pelo senhor Dr. Rui Pedro Brás de Matos Heitor e pela forma como exerceu as suas funções na Instituição, desejando os maiores sucessos no seu novo desafio profissional", lê-se no comunicado ao mercado.

No comunicado, não há informação sobre o seu sucessor.

O banco Montepio é detido pela Associação Mutualista Montepio Geral.

