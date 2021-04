"No próximo dia 01 de maio passamos à nova fase [do plano de desconfinamento]", referiu António Costa, detalhando que os restaurantes, cafés e pastelarias "passarão a funcionar, quer durante a semana, quer aos fins de semana, até às 22:30", podendo ter clientes tanto no interior como nas esplanadas.

Com esta nova fase, os limites de pessoas por mesa nestes estabelecimentos aumenta para grupos de seis no interior e de dez pessoas nas esplanadas.

O primeiro-ministro precisou que estas medidas não antecipam em dois dias o plano, antes acertam o calendário com a entrada em vigor da situação de calamidade, que acontece às 00:00 do dia 01 de maio.

LT // JNM

Lusa/FIm