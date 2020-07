Em causa está o investimento promovido pela sociedade Decameron New Horizons Ponta Sino SA, autorizado pela resolução do Conselho de Ministros de 27 de julho, que pretende "implementar um projeto de investimento relevante para a promoção e aceleração do desenvolvimento da economia nacional", daí que o Governo o declare "de interesse excecional no quadro da estratégia de desenvolvimento nacional, tendo em conta a sua dimensão e natureza".

A resolução aprova ainda uma "convenção de estabelecimento" entre o Estado de Cabo Verde e aquele grupo privado, que já tem a unidade hoteleira Royal Horizons Ponta Sino Resort "em fase adiantada de construção" na cidade de Santa Maria, ilha do Sal, numa área de 15 hectares, para criar 1.400 postos de trabalho diretos.