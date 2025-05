Em 2024, o ouro do Banco de Portugal valorizou oito mil milhões de euros face aos 23 mil milhões de euros do ano anterior, "em resultado exclusivamente da forte valorização ao longo do ano".

O ouro é considerado um ativo de refúgio em tempos de incerteza, tendo o preço da onça vindo a alcançar máximos históricos.

Ainda segundo o Relatório de Implementação da Política Monetária, o ouro foi preponderante para que o balanço do Banco de Portugal aumentasse 3% para 191 mil milhões de euros em 2024.

No final do ano passado, segundo o Relatório do Conselho de Administração do BdP, o banco central detinha 382,7 toneladas de ouro.

Numa lista compilada pelo Conselho Mundial do Ouro, Portugal tinha, no final de 2024, a sexta maior reserva de ouro da Europa Ocidental (atrás de Alemanha, Itália, França, Suíça e Países Baixos).

As reservas de ouro estão guardadas na casa-forte do complexo de alta segurança do BdP no Carregado e ainda em Londres.

