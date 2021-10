A discussão foi revelada com a publicação hoje das minutas da reunião do comité de política monetária da Fed (FOMC, na sigla em Inglês) realizada em 21 e 22 de setembro.

"Os participantes avaliaram de forma geral que a recuperação económica continua, (pelo que) um processo gradual de redução (dos apoios) que acabe em meados do próximo ano deveria ser apropriado", segundo o texto disponibilizado.

No final de dezembro, a Fed anunciou que iria comprar 120 mil milhões de dólares (104 mil milhões de euros) por mês em títulos de dívida, até que a economia apresentasse sinais de "progresso substancial" na direção dos seus objetivos, de pleno emprego e uma taxa de inflação média de dois por cento.

A compra de títulos de dívida pretende estimular a concessão de crédito, ao manter baixas as taxas de juro de longo prazo.

A Fed também tem mantido a sua principal taxa de juro próxima de zero por cento, no intervalo entre zero e 0,25%.

