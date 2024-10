"A produção de energia renovável abasteceu 73% do consumo de eletricidade em Portugal nos primeiros três trimestres do ano", indicou a gestora da rede elétrica nacioanl, destacando que "a produção de energia solar foi responsável por 10% deste abastecimento, um crescimento de 35% em comparação com o ano anterior, tendo a energia hidroelétrica sido responsável por 31%, a eólica por 26%, a biomassa por 6%, enquanto a produção a gás natural abasteceu 8%".

Segundo os mesmos dados, os restantes 19% correspondem a energia importada, sendo que, "em setembro, a produção renovável abasteceu 55% do consumo, a produção não renovável 10%, enquanto os restantes 35% corresponderam a energia importada".

Por outro lado, no mês de setembro, o consumo de energia elétrica obteve "um crescimento homólogo de 2,3%, ou 3,9% corrigindo os efeitos de temperatura e número de dias úteis, mantendo o ritmo de subida que se tem verificado desde janeiro, e que se situa nos 1,8%, ou 2,4%".

No período entre janeiro e setembro "o índice de produtibilidade hidroelétrica registou 1,33, o de produtibilidade eólica 1,07 e o de produtibilidade solar 0,96 (médias históricas de 1)", disse a REN.

Já no mercado de gás natural, "verificou-se uma redução do consumo relacionado com a contração do setor de produção de energia elétrica, atingindo uma descida de 27%", sendo que no "segmento do mercado elétrico registou-se uma queda de 67%, enquanto no segmento convencional, que compreende os restantes clientes, se registou uma variação homóloga positiva de 0,9%".

A REN indicou ainda que no final do terceiro trimestre, "o consumo de gás natural registou uma descida homóloga anual de 23%", que resultou da queda de 68% no mercado elétrico e de um crescimento de 2,1% no mercado convencional.

ALN // JNM

Lusa/Fim