De acordo com o documento, a que a Lusa teve hoje acesso, de janeiro a junho os imigrantes em Cabo Verde enviaram remessas de mais de 1.404 milhões de escudos (12,7 milhões de euros), valor que compara com os 1.334 milhões de escudos (12 milhões de euros) do mesmo período de 2019.

As remessas enviadas pelos imigrantes que trabalham em Cabo Verde já tinham disparado 50% no primeiro trimestre em termos homólogos, segundo dados anteriores do Banco de Cabo Verde (BCV).