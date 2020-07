De acordo com os dados do Banco de Portugal, os angolanos a trabalhar em Portugal enviaram em maio deste ano 670 mil euros, o que compara com os 820 milhões enviados em maio do ano passado para o seu país de origem.

A descida deste valor teve uma influência direta no montante total que os emigrantes dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) a trabalhar em Portugal enviaram para os seus países, que passou de 3,15 milhões, em maio do ano passado, para 2,66 milhões, em maio deste ano.