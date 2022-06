Depois de uma viagem a Granada, em Espanha, para participar no Congresso Internacional da Associação Internacional de Engenharia e Pesquisa Hidroambiental (IAHR, em inglês), organismo que preside, Joseph Lee Hun-wei vai estar na Universidade de Évora, de Lisboa, de Coimbra e do Porto para explorar "oportunidades de colaboração científica com a MUST", disse à Lusa o responsável.

"Perguntei aqui [em Macau] aos meus colegas se há programas específicos que queiram melhorar e desenvolver, porque posso visitar a direção [destas universidades]", acrescentou.

Não se trata do primeiro contacto do presidente da MUST com Portugal. Nos anos 1970, quando ainda era estudante de Engenharia Civil no Massachusets Institute of Technology (MIT), nos Estados Unidos, Lee projetou o sistema de refrigeração para a Central termoeléctrica de Setúbal -- cidade onde, admite, nunca esteve.

"Eles é que vieram cá. Ainda era júnior, só fiz o trabalho, mas Setúbal estava muito interessado em desenhar um sistema com o mínimo de impacto para o ambiente e a melhor eficiência (...). É bastante complicado e, naquele tempo, era muito avançado e Setúbal recorreu ao MIT", explicou.

Sobre o interesse da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau em Portugal, o professor elogiou o "desenvolvimento de tecnologia inovadora" no país e as várias alianças no campo científico com universidades norte-americanas, nomeadamente o programa 'MIT Portugal', uma colaboração com o Massachusets Institute of Technology, e o programa 'Carnegie Mellon Portugal', uma plataforma que reúne esta universidade de Pittsburgh, no estado da Pensilvânia, e instituições de ensino superior portuguesas.

"Com o MIT trabalham precisamente em áreas que nos interessam, como é o caso da Inteligência Artificial, Informática e o Fabrico Avançado", referiu.

Mas além de Portugal, a MUST quer chegar a todo o universo lusófono. "É natural, é uma das nossas missões designadas pelo Governo Central" chinês, lembrou Lee, referindo-se ao facto de, em 2003, Pequim ter designado Macau como plataforma de cooperação entre a China e os países de língua portuguesa.

"Há financiamento disponível para fazer isso acontecer", acrescentou.

Para já, o número de alunos dos países de língua portuguesa na universidade "não é significativo", havendo "espaço para melhorias", advertiu o responsável, defendendo que, para a internacionalização da instituição de ensino e captação de alunos são necessárias "as políticas e estratégias certas".

Estratégias que, segundo o académico, podem passar pela aposta em "áreas nicho", como nos dois laboratórios de referência de Estado da MUST.

Em 2010, a universidade inaugurou o laboratório para a Investigação de Qualidade em Medicina Chinesa e, em 2018, nasceu o laboratório para a Ciência Lunar e Planetária.

Os espaços, com a aprovação do Ministério da Ciência e Tecnologia da China, têm como objetivo contribuir para a inovação científica e tecnológica, através da investigação e formação de quadros especializados.

"Também a nossa futura Faculdade de Engenharia Inovadora deve ser bastante atrativa para qualquer estudante estrangeiro, digamos que para aqueles dos países [da iniciativa] Uma Faixa, Uma Rota e, não querendo excluir outros, os da Lusofonia - esse seria o nosso foco principal, estudantes que queiram ter uma ideia da Grande Baía", concretizou.

A Grande Baía é um projeto de Pequim que tem como objetivo criar uma metrópole mundial a partir das regiões administrativas especiais chinesas de Macau e de Hong Kong e outras nove cidades da província de Guangdong, onde habitam mais de 60 milhões de habitantes.

