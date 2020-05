De acordo com as previsões económicas da primavera do executivo comunitário, as primeiras projeções sobre o potencial impacto da pandemia da covid-19 na economia europeia e que também consideram o Reino Unido, apesar de já não fazer parte da União Europeia (UE) desde fevereiro passado, o PIB britânico vai cair 8,3% em 2020, acima da queda na zona euro (7,7%) e no conjunto dos 27 Estados-membros (7,4%).

"Prevê-se que o PIB do Reino Unido diminua acentuadamente no primeiro semestre de 2020, sobretudo devido às medidas de contenção que o Governo britânico implementou para combater a propagação da covid-19, antes de se recuperar para 2021", refere o executivo comunitário no documento hoje divulgado.

Assim, para 2021, é projetada uma subida no PIB do Reino Unido na ordem dos 6%.

Nas anteriores previsões económicas, as intercalares de inverno publicadas em fevereiro passado, Bruxelas esperava um crescimento da economia britânica em 1,2% este ano e em 2021.

Nestas previsões económicas hoje publicadas, Bruxelas alerta também que o consumo privado deverá "diminuir acentuadamente, antes de recuperar novamente, enquanto o investimento deverá demorar mais tempo a recuperar, devido tanto às consequências duradouras da covid-19 como à incerteza contínua sobre as futuras relações comerciais do Reino Unido com a UE", isto numa altura em que Londres e Bruxelas tentam acordar a sua parceria, ainda sem qualquer 'fumo branco'.

Já relativamente ao desemprego, outro dos indicadores considerados, a Comissão Europeia aponta para "um pico em 2020, antes de diminuir em 2021", ao atingir 6,7% este ano e 6% no próximo.

ANE (ICO) // EA

Lusa/Fim