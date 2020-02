Regulador petrolífero admite custos acrescidos com segurança

O presidente do Instituto Nacional de Petróleos (INP) de Moçambique admitiu hoje que a segurança de que as petrolíferas necessitam em Cabo Delgado pode encarecer as operações e constituir um custo recuperável.

Lusa

