O presidente da Autoridade Monetária de Macau (AMCM), Benjamin Chan Sau San, sublinhou que, após a assinatura deste acordo, a instituição já tem 11 protocolos firmados com oito países de língua oficial portuguesa.

O sub-governador do BCB disse que acordos de cooperação com outros reguladores são "fundamentais para a estabilidade do mercado", algo que exige "olhar para outras jurisdições para se conhecer experiências distintas".

A criação de "um sistema financeiro mais forte para todos" exige a partilha de informações e "a implementação de medidas conjuntas para minorar riscos sistémicos", acrescentou Ailton de Aquino Santos.

O acordo com a AMCM "reforça o compromisso" do Banco Central do Brasil "com a cooperação e com a comunidade lusófona" e representa "mais uma oportunidade para intercâmbio que reforce a inovação", disse o dirigente.

O acordo foi assinado durante a segunda Conferência dos Governadores dos Bancos Centrais e dos Quadros da Área Financeira entre a China e os Países de Língua Portuguesa, que está a decorrer em Macau.

Durante o mesmo evento, a AMCM assinou novos acordos com o Banco de Moçambique e com o Banco de Cabo Verde.

Benjamin Chan revelou ainda que Macau irá recebee, em outubro, a 21.ª Assembleia Geral da Associação de Supervisores de Seguros Lusófonos, cuja edição anterior decorreu em Lisboa.

O regulador apontou os acordos e eventos como sinais do compromisso de "consolidar a função de Macau enquanto plataforma de serviços financeiros entre a China e os Países de Língua Portuguesa".

Na cerimónia de abertura da conferência, o governador do banco central da China prometeu que a instituição vai continuar a apoiar a plataforma financeira sinolusófona para ajudar a diversificar a economia de Macau, muito dependente do turismo e do jogo.

Pan Gongsheng acrescentou que o evento é uma oportunidade para o Banco Popular da China "reforçar a cooperação no campo financeiro com os países de língua portuguesa" e facilitar o comércio, investimento e financiamento transfronteiriço.

Também durante a conferência de hoje, a Associação de Bancos de Macau assinou acordos de cooperação com a Associação Moçambicana de Bancos (AMB) e a Associação Santomense de Bancos.

Num discurso, o presidente da AMB, Teotónio Comiche, propôs que a terceira edição da Conferência dos Governadores dos Bancos Centrais e dos Quadros da Área Financeira entre a China e os Países de Língua Portuguesa decorra em Moçambique.

A edição inaugural do evento aconteceu também em Macau, em maio de 2019, antes do início da pandemia.

