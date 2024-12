Em novembro, Espanha foi o único país dos quatro maiores mercados da União Europeia (UE), juntamente com a França, Itália e Alemanha, a registar um crescimento, de 6,4%, nos registos de veículos novos.

Os dados da ACEA referem ainda que, no acumulado do ano, os registos de automóveis novos mantiveram-se estáveis, com um aumento de 0,4% na União Europeia para 9,7 milhões de unidades.

No acumulado do ano, o mercado espanhol também foi o único com um desempenho positivo, com um aumento de 5,1%, enquanto o mercado francês registou um declínio de 3,7%, tal como o mercado alemão (-0,4%) e o mercado italiano (-0,2%).

As matrículas de veículos híbridos 'plug-in' em novembro diminuíram 8,8%, de acordo com a AECA.

A quota de mercado dos veículos elétricos na UE também diminuiu, passando de 16,3% no ano passado para 15%.

Em novembro, os híbridos 'plug-in' representavam 7,6% do mercado automóvel, contra 8,1% um ano antes.

As matrículas de automóveis elétricos a bateria na UE caíram para 130.757 unidades em novembro de 2024, uma diminuição de 9,5%.

Esta queda deveu-se principalmente a uma diminuição significativa dos registos na Alemanha, onde se verificou uma descida de 21,8%, e em França, com uma quebra de 24,4%.

O resultado foi um volume de mercado acumulado no ano 5,4% inferior ao do mesmo período do ano passado, com uma quota de mercado total de 13,4%.

As matrículas de veículos híbrido-elétricos aumentaram 18,5% em novembro, com uma quota de mercado de 33,2%, contra 27,5% em novembro de 2023, ultrapassando as matrículas de veículos a gasolina pelo terceiro mês consecutivo.

Em novembro de 2024, as vendas de veículos a gasolina diminuíram 7,8%.

Os quatro principais mercados registaram descidas: França registou a queda mais acentuada, com uma redução de 31,5% nas matrículas, seguida da Itália, com uma queda de 12,3%.

A Alemanha e Espanha registaram igualmente descidas de 5,4% e 2,3%, respetivamente.

Com 266.115 automóveis novos registados no mês passado, a quota de mercado dos automóveis a gasolina desceu para 30,6%, contra 32,5% no mesmo mês do ano passado.

A quota de mercado dos veículos a gasóleo diminuiu 15,3%, passando a ser de 10,6% em novembro último, com uma descida global na maioria dos mercados da UE.

MC // CSJ

Lusa/Fim