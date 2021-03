Segundo um relatório estatístico do Banco de Cabo Verde (BCV) sobre o sistema de pagamentos do país, a rede interbancária cabo-verdiana, denominada vinti4 e que envolve nomeadamente Caixas Automáticas (CA/ATM) e Terminais de Pagamento Automático (TPA/POS), registou 2.704.109 operações em fevereiro, que movimentaram 7.306,9 milhões de escudos (66,2 milhões de euros).

Face ao mês de fevereiro de 2020, antes da pandemia, essas operações continuam em queda, 6,6% em quantidade e 18,3% em valor, refere o banco central, após um período de ligeira recuperação em dezembro passado.

"Os dados do mês de fevereiro reforçam o quadro da evolução positiva que a utilização dos instrumentos de pagamento tem alcançado, desde o final do período de confinamento, ainda que enfrentando todos os condicionantes do 'novo normal'", lê-se no relatório do banco central.

O documento acrescenta que a rede vinti4 registou em fevereiro 553.097 levantamentos nas Caixas Automáticas, no valor superior a 3.030 milhões de escudos (27,4 milhões de euros), 38.297 carregamentos móveis, no valor de 22,1 milhões de escudos (200 mil euros), e 13.148 transferências, totalizando quase 394,7 milhões de escudos (3,5 milhões de euros), entre outras operações.

Os clientes da rede interbancária de Cabo Verde realizaram ainda 1.465.813 compras através de TPA ou 'online', no valor de mais de 3.758 milhões de escudos (34 milhões de euros), em todo o mês de fevereiro.

Globalmente, foram processados no mesmo mês, através do sistema de compensação, 104.362 operações de valor superior a 14.858 milhões de escudos (134,3 milhões de euros), incluindo a rede interbancária, traduzindo-se num acréscimo de 22,5% em quantidade e um decréscimo de 14% em valor, relativamente a fevereiro de 2020.

Do total de transações processadas pelo sistema de compensação, o subsistema de cheques contabilizou 20.275 documentos descontados, avaliados em quase 4.731 milhões de escudos (42,8 milhões de euros), mas incluindo 220 devoluções no valor de 74,4 milhões de escudos (673 mil euros), enquanto o subsistema de transferências registou 83.835 operações, no valor superior a 10.047 milhões de escudos (90,8 milhões de euros).

PVJ // PJA

Lusa/Fim