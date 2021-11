"Salimo e Maria Abdula, os pais de Jahyr Abdula que foi sequestrado na África do Sul no início de outubro, estão muito gratos e felizes por anunciar o retorno seguro de seu filho", anunciaram numa mensagem publicada no Facebook, sem mais pormenores.

O teor da mensagem foi confirmado à Lusa por fonte familiar.

"Estamos ansiosos para nos reunir e curarmo-nos como uma família e apreciaremos um pouco de privacidade por um tempo", lê-se ainda na publicação.

Os agradecimentos estendem-se "à inteligência criminal sul-africana, todos os serviços policiais (...) ao governo de Moçambique e outras partes que ajudaram a garantir o retorno seguro de nosso filho".

Na mensagem, a família diz que a justiça "está a seguir seu curso" e expressa o desejo de que "o bem sempre supere o mal".

Jahyr Abdula foi raptado na noite de 14 de outubro, na cidade de Benoni, na África do Sul.

Jahyr é o filho mais velho de Salimo Abdula, proeminente empresário moçambicano fundador do Grupo Intelec Holdings e que já presidiu à Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA) e ao conselho de administração da Vodacom, operadora móvel com a maior quota de mercado em Moçambique.

