"A variante delta está a fazer o número de casos aumentar, apesar disso estamos confiantes que a recuperação económica será robusta neste segundo semestre e que o crescimento possa ficar acima do que estava no Programa de Estabilidade", afirmou João Leão, à entrada para a cimeira de recuperação, no CCB, centro logístico da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia.

O governante disse ainda esperar que esta recuperação possa ultrapassar os 4%, apesar de ressalvar ser ainda "incerto" prever a evolução.

A Cimeira da Recuperação, o último evento político da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, decorre hoje à tarde no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, sob a organização do Ministério das Finanças.

