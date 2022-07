Recenseamento de funcionários públicos guineenses poupa 821 mil euros em salários

O recenseamento dos funcionários e pensionistas do Estado da Guiné-Bissau detetou "para já" uma poupança de cerca de 821 mil euros no pagamento de salários do mês de julho, anunciou hoje o ministro da Função Pública guineense, Cirilo Djaló.