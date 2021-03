Há dois anos, antes da pandemia, as receitas do jogo em Macau em fevereiro de 2019 foram de 25.370 milhões de patacas (2.629 milhões de euros).

Agora, em fevereiro de 2021, esse resultado foi quase 3,5 vezes inferior: 7.312 milhões de patacas (757 milhões de euros).

Comparando com os dois primeiros meses do ano anterior, em 2020, período em que começaram os impactos da pandemia de covid-19 em Macau, o território arrecadou em janeiro e fevereiro de 2021 menos 39,2%, registando 15.336 milhões de patacas (1.589 milhões de euros)

Ainda assim, o mês de fevereiro de 2021 teve um crescimento de 135,6% em relação ao mesmo período de 2020, um resultado que se justifica com o facto de os casinos de Macau terem sido encerrados durante 15 dias em fevereiro do ano passado, uma medida sem precedentes para estancar a epidemia no território.

As medidas sanitárias mostraram-se eficazes - já que Macau contabilizou apenas 48 casos, sem registar qualquer morte ou surto local -, mas praticamente paralisaram a economia, quase exclusivamente dependente da indústria dos casinos e do turismo chinês.

Os casinos de Macau terminaram 2020 com receitas de 60,4 mil milhões de patacas (6,2 mil milhões de euros), uma quebra de 79,3% em relação ao ano anterior.

MIM // PTA

Lusa/Fim