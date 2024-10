Os casinos arrecadaram quase 17,3 mil milhões de patacas (1,93 mil milhões de euros) em setembro, o valor mensal mais baixo em 2024, de acordo com dados da Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ).

Ainda assim, as receitas dos casinos em setembro subiram 15,5% em comparação com o mesmo mês de 2023 e representam 78,1% do montante contabilizado em igual período de 2019 (22,1 mil milhões de patacas ou 2,49 mil milhões de euros), antes do início da pandemia da covid-19.

Nos primeiros nove meses de 2024, o setor do jogo em Macau arrecadou um total de quase 169,4 mil milhões de patacas (18,9 mil milhões de euros), mais 31,3% do que no mesmo período do ano passado.

Este valor representa 76,9% do acumulado em igual período de 2019.

Macau fechou o ano passado com receitas totais de jogo de 183,1 mil milhões de patacas (20,5 mil milhões de euros), quatro vezes mais do que em 2022.

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal.

VQ // EJ

Lusa/Fim