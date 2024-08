No primeiro semestre, as receitas fixaram-se em 1.409 milhões de euros, uma redução de 0,6%, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) ascendeu a 511 milhões de euros, mais 2,3% do que um ano antes.

Já o investimento global (capex) atingiu os 195 milhões de euros, uma descida homóloga de 15,7%.

Esta redução de investimento resulta do facto de a Altice Portugal ter o 'deployment' de fibra praticamente feito (6,4 milhões de casas) e investimentos na rede móvel.

No segundo trimestre, as receitas da Altice Portugal ascenderam a 705 milhões de euros, o EBITDA atingiu 252 milhões de euros e o investimento da empresa foi de 95 milhões de euros.

"Com a execução do seu plano estratégico, a Altice Portugal reforça a liderança em mais um trimestre" e "o investimento na expansão da rede de fibra ótica, da rede móvel e do 5G, paralelamente à transformação digital, com uso de inteligência artificial [IA], sustenta a inovação e a diversificação do portefólio, mantendo altos padrões de qualidade e um crescimento operacional sustentável", refere a empresa, em comunicado.

Os resultados do segundo trimestre "evidenciaram crescimento nos principais indicadores operacionais, quer face ao trimestre anterior, quer ao período homólogo" e a empresa "reforçou a posição de mercado e continuou a expandir a base de clientes únicos, a crescer o total de RGU [unidades geradoras de receitas] telco, mantendo a angariação aliada a níveis recorde de desligamentos", adianta.

