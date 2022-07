Num comunicado emitido hoje em que confirma a finalização daquelas negociações, a RB Iberia esclarece que tal aconteceu devido à sua exigência "de que os restaurantes objeto da transação contem com todos os recursos necessários para continuar a operar como têm vindo a fazer até agora".

A rutura nas negociações, adianta a empresa, "nada tem a ver com qualquer discrepância em relação aos 260 milhões de euros oferecidos", afirmando ser "este o montante acordado entre as partes a 13 de junho".

Apesar da decisão de paralisar a negociação e da retirada da correspondente oferta económica, a RB Iberia refere que mantém o direito de preferência na aquisição "conforme os contratos com a Ibersol tornando-se, na prática, o único comprador natural da empresa".

A RB Iberia diz ainda que está disponível para continuar as negociações com a Ibersol visando acordar uma transação que considera "atrativa para ambas partes".

"A RB Iberia mantém o seu compromisso com a marca Burger King, em Portugal, e tem previsto um investimento de 150 milhões de euros para o desenvolvimento da mesma no país, nos próximos anos", lê-se no mesmo comunicado.

Esta quinta-feira, num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Ibersol adiantou ter decidido não aceitar a oferta da RB Iberia.

"No seguimento dos comunicados anteriores respeitantes às negociações com Restaurant Brands Iberia (RBI) com relação à potencial alienação dos restaurantes da insígnia Burger King em Portugal e Espanha, a Ibersol SGPS, S. A. ("Ibersol") informa que, após analisar os termos legais da última proposta global apresentada pela RBI, incluindo em especial no que concerne à proposta de valor e condições associadas", o Conselho de Administração "verificou não existirem condições para continuar este processo, tendo assim deliberado não aceitar a oferta da RBI", refere o comunicado da Ibersol.

Em 06 de junho, a Ibersol comunicou à CMVM que recebeu uma oferta vinculativa da RBI para a compra dos restaurantes Burguer King, mas discordou dos ajustamentos propostos, dando até dia 10 desse mês para a empresa rever os termos e condições.

Em 13 de junho anunciou, num comunicado enviado ao mercado, que ia apreciar uma nova proposta da Restaurant Brands Ibéria para compra dos referidos restaurantes.

LT (JMC) // RBF

Lusa/Fim