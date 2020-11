De acordo com as Estatísticas do Comércio Internacional de setembro deste ano, a maioria das grandes categorias registaram decréscimos em ambos os fluxos, destacando-se, nas exportações, o decréscimo de 'material de transporte' (-3,9%), principalmente devido ao 'outro material de transporte' (-43,8%), maioritariamente aviões.

Já nas importações o destaque vai para as diminuições de 'combustíveis e lubrificantes' (-39,4%), com origem principalmente em Angola, e de 'material de transporte' (-19,9%), proveniente sobretudo de França, principalmente 'outro material de transporte' (maioritariamente aviões).