Das 16 cotadas que integram o PSI20, 15 subiram e só três desceram. A Jerónimo Martins liderou as descidas (-1,35% para 13,15 euros).

O BCP, que se destacou nas subidas, terminou a valer 0,12 euros por ação, no dia em que foi divulgado que está no mercado a fazer uma emissão de dívida sénior de 500 milhões de euros, a primeira do tipo desde 2014, de acordo com a agência Bloomberg, que cita um porta-voz da instituição.

No resto da Europa, Londres desceu 0,22% e Frankfurt cedeu 0,03%, mas Madrid subiu 1,13%, Paris 0,90% e Milão 0,80%.

