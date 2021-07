Das 18 cotadas que integram o índice PSI20, 12 subiram e seis desceram.

A Jerónimo Martins, dona dos supermercados Pingo Doce, liderou as subidas com um ganho de 3,67% para 17,10 euros, depois de ter divulgado na quarta-feira, após o encerramento do mercado, que alcançou 186 milhões de euros de lucro no primeiro semestre, mais 78,9% do que em igual período do ano anterior.

Nas descidas, a EDP Renováveis destacou-se ao perder 2,27% para 20,70 euros. Na quarta-feira, a empresa anunciou que obteve resultados líquidos de 142 milhões de euros na primeira metade deste ano, menos 44% do que no mesmo período de 2020.

No resto da Europa, Milão avançou 1,01%, Londres 0,88%, Madrid 0,60%, Frankfurt 0,45% e Paris 0,37%.

