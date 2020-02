PSI20 segue em alta alinhado com congéneres europeus A bolsa de Lisboa está hoje a negociar em terreno positivo, mantendo a tendência da abertura e alinhada com as principais congéneres europeias, que se mantêm preocupadas com a propagação do coronavírus. economia Lusa economia/psi20-segue-em-alta-alinhado-com-congeneres_5e4277883555ec1271441b26





Cerca das 08:50, o principal índice, o PSI20, seguia a negociar em alta, a avançar 0,41% para 5.303,49 pontos, com 11 ações em alta, cinco em baixa e duas inalteradas.

Do lado dos ganhos, a NOS e a Semapa eram as empresas que mais se valorizavam, com as ações a subirem 1,22% e 0,96% para 4,50 euros e 12,60 euros, respetivamente.

A Galp Energia e a EDP avançavam 0,59% e 0,50% para 13,64 euros e 4,57 euros, respetivamente, enquanto a Jerónimo Martins subia 0,49% para 16,31 euros.

A The Navigator Company, que divulga hoje resultados após o fecho do mercado, seguia a avançar 0,61% para 3,32 euros.

Do lado das perdas, a Ramada Investimentos e a Pharol eram as empresas que mais caíam, com perdas de 1,06% e 0,70% para 5,62 euros e 0,10 euros, respetivamente.

Os títulos do BCP recuavam 0,32% para 0,19 euros.

Lisboa seguia alinhada com as principais bolsas europeias, que estavam hoje em alta, mas continuavam preocupadas com a propagação do coronavírus detetado em Wuhan, que causou já 1.018 mortos, dos quais 1.016 na China continental, onde se contabilizam mais de 42 mil infetados, segundo o último balanço divulgado.

Os investidores vão estar hoje também atentos à publicação do Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido, às comparências da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, e do presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, Jerome Powell.

A epidemia continua a atrair a atenção dos investidores, já que a propagação do mesmo já provocou mais de mil vítimas mortais na China e afetou o consumo, a produção industrial e outros setores económicos, e as consequências também já se refletem no mercado de matérias-primas, onde se prevê um recuo da procura de petróleo.

A nível cambial, o euro abriu hoje em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0907 dólares, contra 1,0910 dólares na segunda-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em abril de 2020 abriu hoje em alta, a cotar-se a 53,78 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 53,27 dólares na segunda-feira, um mínimo desde 26 de dezembro de 2018.

