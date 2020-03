PSI20 perde 2,20% em linha com descidas na Europa

A bolsa de Lisboa encerrou hoje com uma descida no índice PSI20 de 2,20% para 4.858,80 pontos, em linha com as principais bolsas europeias, pressionadas essencialmente pela banca.

