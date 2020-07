Das 18 cotadas que integram o PSI20, 10 ficaram em baixa, sete em alta e uma terminou inalterada.

A Galp, que apresentou no primeiro semestre do ano prejuízos de 22 milhões de euros, ficou a valer 9,59 por ação.

Nas subidas, o BCP avançou 0,69% para 0,10 euros, no dia em que apresenta resultados.

O BCP registou lucros de 76 milhões de euros no primeiro semestre de 2019, uma diminuição de 55% face aos lucros de 169,8 milhões de euros no mesmo período de 2019, divulgou o banco após o encerramento do mercado.

As principais bolsas europeias encerraram sem uma tendência definida. Madrid subiu 1,06% e Londres 0,40%, mas Milão caiu 0,59%, Paris 0,22% e Frankfurt 0,03%.

