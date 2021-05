Das 18 cotadas que integram o PSI20, 14 desceram, três subiram e uma ficou inalterada.

Os CTT, que lideraram as descidas, caíram 6,32% para quatro euros e as duas cotadas do grupo EDP também registaram quedas significativas. A EDP baixou 3,84% para 4,38 euros e a EDP Renováveis desceu 3,75% para 17,95 euros.

Nas subidas, destacou-se o BCP, que encerrou a sessão com uma valorização de 2,01% para 0,14 euros.

No resto da Europa, Londres desceu 2,47%, Paris 1,86%, Frankfurt 1,82%, Madrid 1,72% e Milão 1,64%.

