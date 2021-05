Das 18 cotadas que integram o PSI20, oito subiram, nove desceram e a Ramada Investimentos manteve-se inalterada. A EDP Renováveis avançou para 17,98 euros por ação e, nas descidas, a Sonae SGPS recuou 4,27% para 0,78 euros.

Nas principais subidas ficaram a Novabase (2,20% para 4,01 euros), a EDP -- Energias de Portugal (1,69% para 4,39 euros), a Jerónimo Martins (1,67% para 15,86 euros) e a Navigator (0,63% para 3,18 euros).

Depois do fecho do mercado, a EDP anunciou uqe fechou com primeiro trimestre com um lucro de 180 milhões de euros, mais 23% do que no mesmo período do ano anterior.

O BCP subiu 0,54% para 0,15 euros, a Nos 0,53% para 3,04 euros e a REN 0,43% para 2,32 euros por ação.

Em sentido contrário, a Mota-Engil fechou com uma das principais descidas do PSI20 ao perder 2,95% para 1,35 euros e a Ibersol desceu 2,61% para 5,98 euros.

Ainda em terreno negativo, a Corticeira Amorim caiu 2,50% para 10,14 euros, a Galp Energia baixou 1,57% para 10,06 euros, os CTT caíram 1,14% para 3,91 euros, a Altri desceu 0,61% para 6,51 euros, a Pharol recuou 0,19% para 0,10 euros e a Semapa desceu 0,17% para 11,88 euros.

As principais bolsas europeias negoceiam hoje mistas, depois de, na quarta-feira, terem fechado em alta, animadas pelas previsões da Comissão Europeia, que se mostrou mais otimista quanto ao crescimento económico. Milão e Paris subiram 0,14% e Frankfurt 0,33%, ao passo que Londres desceu 0,59% e Madrid recuou 0,46%.

A Comissão Europeia reviu na quarta-feira em alta o ritmo da recuperação da economia europeia, antecipando para este ano um crescimento de 4,3% na zona euro e de 4,2% na União Europeia, o que representa uma melhoria considerável em relação às previsões divulgadas em fevereiro passado.

MPE // JNM

Lusa/Fim