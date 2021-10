A Galp liderou as descidas, ao perder 4,02% para 9,59 euros, num dia em que 14 das 19 cotadas do PSI20 fecharam no 'vermelho'. As outras cinco subiram.

O BCP também registou uma descida acentuada de 2,47% para 0,16 euros e a Mota-Engil baixou 2,45% para 1,32 euros.

As principais bolsas europeias terminaram igualmente em terreno negativo. Madrid desceu 1,71%, Frankfurt 1,46%, Milão 1,35%, Paris 1,26% e Londres 1,15%.

EO // CSJ

Lusa/fim