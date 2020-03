PSI20 desce 9,76% num dia de quedas acima de 10% na Europa

A bolsa de Lisboa encerrou com o índice PSI20 a cair 9,76% para 3.805,92 pontos, no nível mínimo desde novembro de 1995, num dia em que as principais bolsas europeias terminaram com quedas acima de 10%.

Lusa

