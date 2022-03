Das 19 cotadas que integram o PSI20, seis ficaram em alta e 13 em baixa. No topo das subidas, a Galp Energia avançou 3,72% para 10,23 euros, seguida pela Jerónimo Martins, que somou 1,96% para 19,81 euros.

O BCP liderou as descidas, tendo perdido 6,72% para 0,15 euros.

No resto da Europa, as principais praças fecharam 'no vermelho', com Paris a perder 3,98%, Milão 4,14%, Frankfurt 3,85%, Londres 1,72% e Madrid 3,43, com os mercados pressionados, após o aumento das sanções impostas à Rússia devido à invasão da Ucrânia.

MPE // CC

Lusa/Fim