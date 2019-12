PSI20 cai 0,62% e acompanha a tendência das principais bolsas europeias

O principal índice da bolsa de Lisboa, o PSI20, encerrou hoje com uma descida de 0,62% para 5.236,59 pontos, em linha com as bolsas europeias.

