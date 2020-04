PSI20 cai 0,52% com BCP a liderar descidas

O principal índice da bolsa de Lisboa, PSI20, recuou hoje 0,52% para 3.972,71 pontos, com o BCP a liderar as descidas pelo segundo dia consecutivo e a perder no final da sessão 5,21%.

