PSI20 avança 0,83% com Novabase a liderar subidas

A bolsa de Lisboa encerrou hoje em alta, com o índice PSI20 a subir 0,83% para 4.231,03 pontos e com a Novabase a liderar as subidas, avançando 6,11%.

Lusa

