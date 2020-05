Das 18 cotadas que integram o PSI20, nove subiram e nove desceram.

A NOS liderou as subidas, ao avançar 3,25% para 3,43 euros, depois de divulgar na quarta-feira, após o encerramento do mercado, que registou prejuízos de 10,4 milhões de euros no primeiro trimestre, quando tinha registado lucros de 42,5 milhões de euros no mesmo período de 2019.

Nos primeiros três meses do ano, as receitas de exploração recuaram 3% para 345,4 milhões de euros e as receitas de telecomunicações baixaram 2,2% para 332,9 milhões de euros.

Os CTT, que lideraram as descidas com um recuo de 2,34% para 2,09 euros, anunciaram também na quarta-feira, que o seu lucro abrandou 0,4% no primeiro trimestre deste ano, tendo ficado em 3,7 milhões de euros.

No resto da Europa, as principais bolsas encerraram com subidas que variaram entre 1,54% de Paris e 0,50% de Milão.

